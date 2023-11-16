وزير الخارجية البريطاني الجديد يلتقي زيلينسكي في كييف

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التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات في مجال الدفاع خلال زيارة لأوكرانيا لم يعلن عنها مسبقاً، وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية الخميس.وقال زيلينسكي في بيان على الشبكات الاجتماعية مرفقاً بصور تظهره مع كاميرون "أسلحة لجبهات القتال وتعزيز منظومات الدفاع الجوي وحماية شعبنا والبنى التحتية الحيوية. أنا ممتن للمملكة المتحدة على دعمها".