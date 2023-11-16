عبد اللهيان: الجماعات التي تهاجم مصالح أميركا في العراق وسوريا اتخذت قراراتها بنفسها

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نفى وزير الخارجية إلإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، مسؤولية بلاده عن هجمات على مصالح أميركية في العراق وسوريا، مؤكدا أن الفصائل المسلحة التي تشن تلك الهجمات اتخذت قراراتها بنفسها.وتستهدف فصائل مسلحة قواعد توجد بها قوات أميركية في العراق وسوريا منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.وفي ما يتعلق بالحرب الدائرة في قطاع غزة، قال عبد اللهيان في حديث لشبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية "لا نريد إطلاقا أن يتسع نطاق هذه الأزمة، لكن الولايات المتحدة تزيد من ضراوة الحرب في غزة بدعمها الكبير لإسرائيل".