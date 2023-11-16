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عربي-دولي

كاميرون يزور كييف ويبحث مع زيلينسكي ملف التسليح

Lebanon 24
16-11-2023 | 04:45
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التقى وزير الخارجية البريطاني المعيّن حديثاً ديفيد كاميرون، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات في مجال الدفاع خلال زيارة لأوكرانيا لم يعلن عنها مسبقاً، وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الخميس.
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وقال زيلينسكي في بيان على الشبكات الاجتماعية مرفق بصور تظهره مع كاميرون: "أسلحة لجبهات القتال وتعزيز منظومات الدفاع الجوي وحماية شعبنا والبنى التحتية الحيوية. أنا ممتن للمملكة المتحدة على دعمها".
 
وقال كاميرون خلال اجتماع مع زيلينسكي: "سنواصل تقديم الدعم المعنوي والدبلوماسي والاقتصادي، لكن قبل كل شيء، الدعم العسكري الذي تحتاجون إليه.. مهما طال الوقت".

وأضاف: "أردت أن تكون هذه زيارتي الأولى. أنا أحترم قوة الشعب الأوكراني وتصميمه".

وشكر زيلينسكي كاميرون على زيارته فيما اهتمام العالم منصب على الحرب بين حماس وإسرائيل.

وقال للوزير البريطاني: "أنتم تعلمون أن العالم لا يركز على الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا.. بسبب الأزمة في الشرق الأوسط".

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن كاميرون حضر محادثات بشأن قضايا تتعلق بالتسلح وإنتاج الأسلحة والأمن البحري في البحر الأسود.

وهذه الزيارة الأولى لكاميرون كوزير لخارجية المملكة المتحدة التي كانت حليفاً عسكرياً وسياسياً لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب مع روسيا. (العربية) 
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