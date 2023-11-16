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شنت القوات الأميركية ضربة ثالثة ضد الجماعات المرتبطة بإيران يوم الأحد، وهي الأحدث في سلسلة من التبادلات المدمرة بشكل متزايد والتي ألقت ضوءًا جديدًا على استمرار وجود القوات الأميركية في الشرق الأوسط.وبحسب موقع "Responsible Statecraft" الأميركي، "قصفت الطائرات الأميركية منشأة لتخزين الأسلحة ومركزًا للقيادة والسيطرة تستخدمه الجماعات المدعومة من إيران في سوريا، وفقًا للمسؤولين.وقال مسؤول لـ ABC News: "خلال الساعتين الماضيتين، نفذت الولايات المتحدة ضربات دفاعية دقيقة ضد موقعين في سوريا". ويقع المبنيان بالقرب من مدينتي الميادين والبوكمال بشرق سوريا، وفقا لبيانات صدرت يوم الأحد عن وزارة الدفاع والقيادة المركزية الأميركية (CENTOM). وقال وزير الدفاع لويد أوستن في بيان: "ليس لدى الرئيس أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأميركيين، وقد وجه التحرك اليوم لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها". وقُتل ما يصل إلى سبعة "مقاتلين بالوكالة لإيران" في أحد الموقعين اللذين قصفتهما الطائرات الحربية الأميركية، وفقًا لما ذكرته جينيفر غريفين، كبيرة مراسلي الأمن القومي في شبكة فوكس نيوز، نقلاً عن مسؤول دفاعي كبير".وتابع الموقع، "هذه هي الضربة الثالثة من نوعها منذ 26 تشرين الأول، مما يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة للانتقام من الجماعات المرتبطة بإيران والتي يقول البيت الأبيض إنها مسؤولة عن موجة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة المستمرة ضد الأفراد العسكريين الأميركيين في العراق وسوريا. وأرسلت الولايات المتحدة قوات تضم مجموعتين من حاملات الطائرات الضاربة بقيادة يو إس إس جيرالد آر فورد كارير ويو إس إس دوايت دي أيزنهاور، وأسراب تتألف من طائرات إف-15 إي سترايك إيغل وطائرات إس-10 للدعم الجوي القريب (CAS)، بالإضافة إلى مجموعة يو إس إس باتان البرمائية الجاهزة إلى المنطقة في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول وما تلاها من اندلاع الحرب في غزة. وبحسب ما ورد تم إرسال ضباط رفيعي المستوى، بما في ذلك جنرال من مشاة البحرية برتبة ثلاثة نجوم، للمساعدة في تقديم المشورة للقيادة الإسرائيلية في أثناء استمرارها في حملتها، كما صدرت أوامر لـ 2000 جندي أميركي آخر بالاستعداد للانتشار في الشهر الماضي".وأضاف الموقع، "لم يكن من المستغرب أن يتخذ القادة الإيرانيون موقفاً سياسياً قوياً لصالح حماس. وتشير التقارير التي تستشهد بنتائج المخابرات الأميركية إلى أن كبار المسؤولين الإيرانيين فوجئوا بالهجوم، مما يقوض أو على الأقل يعقد بشكل كبير مزاعم التورط الإيراني المباشر. ومع ذلك، اتُهمت طهران بتعبئة شبكتها القوية من الوكلاء الإقليميين لشن عشرات الهجمات ضد الأفراد والبنية التحتية الأميركية. وتعرضت الأصول الأميركية للهجوم 52 مرة على الأقل من قبل مجموعات مرتبطة بإيران منذ 17 تشرين الأول، وفقًا للمسؤولين. وردت واشنطن على هذه الهجمات بمزيج من التحذيرات من قبل كبار المسؤولين، بالإضافة إلى الضربات الانتقامية. وجاءت ضربات الأحد في أعقاب الغارات الجوية التي نفذتها طائرتان مقاتلتان من طراز إف-15 ضد منشآت مرتبطة بإيران في سوريا في وقت سابق من الأسبوع الماضي".وبحسب الموقع، "تأتي هاتان الجولتان الأخيرتان من الضربات الأميركية بعد أسبوعين فقط من سلسلة مماثلة من العمليات التي استهدفت منشآت في شرق سوريا يقول المسؤولون إنها "تستخدم من قبل الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجماعات التابعة له". وكانت الضربات التي وقعت في 26 تشرين الأول، والتي قال البنتاغون إنها لا علاقة لها بـ "الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس"، تهدف جزئياً إلى ردع إيران عن تنسيق المزيد من الهجمات على الأفراد الأميركيين. ومع ذلك، فإن الهجمات على القوات الأميركية لم تستمر فحسب، بل تكثفت في الأسابيع الأخيرة، حيث أفادت التقارير أن المسلحين المدعومين من إيران يهاجمون القواعد الأميركية بطائرات مسيّرة تحمل حمولات أكبر".وتابع الموقع، "لقد أدت المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها أفراد الخدمة العسكرية الأميركية والمخاوف من أن تؤدي هذه التبادلات المستمرة إلى إثارة مواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ظهور وجهات نظر جديدة حول تكاليف وفوائد الوجود العسكري المستمر في الشرق الأوسط. ومن الواضح أن القوات التي يبلغ قوامها 2500 جندي في العراق و900 جندي في سوريا، موجودة هناك لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، ولكن الأساس المنطقي وراء هذا الوجود أصبح تحت التدقيق".وختم الموقع، "مع استمرار أزمة غزة، فمن المرجح أن تزداد المخاطر التي تواجه القوات الأميركية ومعها الدعوات لإعادة النظر في أدوات وأهداف استعراض القوة الأميركية في الشرق الأوسط".