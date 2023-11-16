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عربي-دولي

مقتل شخصيّة عسكريّة إسرائيليّة مهمّة في غزة... من هي؟

Lebanon 24
16-11-2023 | 05:30
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أفادت "الجزيرة" نقلاً عن "القناة 12 الإسرائيلية"، عن مقتل نائب قائد سرية في الكتيبة 202 من لواء المظليين، خلال عملية أمس، شمال قطاع غزة.
 
 
 
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