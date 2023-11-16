بايدن: بايدن: القصف الإسرائيلي "كان عشوائيا"

استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن مصطلح "القصف العشوائي"، لوصف طريقة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورغم أن بايدن قدم دفاعا صريحا عن رفضه الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن حركة حماس "تمثل تهديدا مستمرا لإسرائيل"، فقد بدا أنه يعترف بأن القصف الإسرائيلي كان "عشوائيا"، وفق التصريحات التي نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية.

وقال: "ليس هذا قصفا كاملا. هذا شيء مختلف. إنهم يمرون عبر الأنفاق ويدخلون إلى المستشفى. إنهم يحضرون أيضا حضانات أو وسائل أخرى لمساعدة الأشخاص في المستشفى".

وتابع بايدن: "هذا شيء مختلف عما أعتقد أنه كان يحدث من قبل، القصف العشوائي".

وأضاف بايدن: "يعترف الجيش الإسرائيلي أن عليه التزاما بتوخي أكبر قدر ممكن من الحذر في ملاحقة أهدافه. ليس الأمر وكأنهم يهرعون إلى المستشفى ويطرقون الأبواب، كما تعلمون، ويسحبون الناس جانبا ويطلقون النار عليهم بشكل عشوائي".

(سكاي نيوز)