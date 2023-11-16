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عربي-دولي

البرلمان التركي يبدأ دراسة بروتوكول انضمام السويد إلى "الناتو"

Lebanon 24
16-11-2023 | 06:50
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يبدأ البرلمان التركي دراسة بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) المعلق منذ أيار 2022، من أجل التصديق عليه بحلول نهاية الشهر الحالي، وفقا لفرانس برس.

وتبدأ لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، مناقشة مساعي السويد للانضمام إلى الناتو، ما يقرب الدولة غير المنحازة سابقا من العضوية في التحالف العسكري الغربي، وفقا لأسوشيتد برس.
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وبمجرد الحصول على الضوء الأخضر من اللجنة، سيحتاج بروتوكول انضمام السويد إلى التصديق عليه في الجمعية العامة للبرلمان في المرحلة الأخيرة من العملية التشريعية في تركيا.

وماطلت تركيا في التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، متهمة البلاد بالتساهل المفرط تجاه الجماعات التي تعتبرها أنقرة تهديدات لأمنها، بما في ذلك المسلحين الأكراد وأعضاء شبكة تتهمها أنقرة بتدبير انقلاب فاشل في عام 2016.

وتركيا، إلى جانب المجر، هما آخر دولتين من بين 31 عضوا في حلف الأطلسي لم تصادقا بعد على انضمام ستوكهولم، بعد موافقتهما على انضمام فنلندا في 31 آذار الماضي.

ويتطلب حلف شمال الأطلسي موافقة بالإجماع من جميع الأعضاء الحاليين للتوسع. وعطلت المجر طلب السويد، زاعمة أن الساسة السويديين أطلقوا "أكاذيب صارخة" حول وضع الديمقراطية في المجر.

ولم يتضح متى سيصل مشروع القانون إلى البرلمان التركي بكامل هيئته، حيث يتمتع حزب إردوغان الحاكم وحلفاؤه بالأغلبية.

لكن رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، أخبر نظيره السويدي أندرياس نورلين، خلال اجتماع بالفيديو هذا الأسبوع، بأنه يأمل في الانتهاء من العملية "في أقرب وقت ممكن"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.
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