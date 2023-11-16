بعد تراجع البيت الأبيض عن هذه التصريحات... بايدن يكرر "مزاعم قطع رؤوس الأطفال"

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كرر الرئيس الأميركي جو بايدن ذِكْر مزاعم إسرائيلية، تحدثت عن إقدام عناصر حركة حماس على قطع رؤوس أطفال في مستوطنات غلاف غزة خلال هجوم 7 تشرين الأول رغم تراجع البيت الأبيض في وقت سابق عن هذه التصريحات.جاء حديث بايدن للصحفيين في مدينة سان فرانسيسكو، حيث التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، مساء الأربعاء.وقال الرئيس الأميركي: "حماس قالت علنا إنها تخطط لمهاجمة إسرائيل مجددا كما فعلت من قبل، وستقطع رؤوس الأطفال الرضع، وستحرق النساء والأطفال وهم أحياء".وأضاف، وفق التصريحات التي نقلتها صحيفة "غارديان" البريطانية: "لذلك، فإن الفكرة بأن عناصر حماس سيتوقفون ولن يفعلوا شيئا غير واقعية".لكن حماس لم تصدر إعلانا كهذا، وليس من الواضح من أين استقى الرئيس الأميركي هذا الحديث.وكان البيت الأبيض قد تراجع، الشهر الماضي، عن تصريحات بايدن بشأن رؤيته صور أطفال إسرائيليين "قطعت رؤوسهم على يد حماس".ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مسؤول في الإدارة الأميركية، قوله إن هذه التصريحات كانت مبنية على "مزاعم" مسؤولين إسرائيليين وتقارير إعلامية محلية.وأوضح المسؤول أن بايدن والمسؤولين الأميركيين "لم يروا هذه الصور، ولم يتحققوا بشكل مستقل من أن حماس تقف خلف هذه المزاعم".ولم تقدم إسرائيل دليلا عن حدوث شيء كهذا.وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إنه لا وجود لمعلومات تؤكد واقعة "قطع حماس رؤوس الأطفال".