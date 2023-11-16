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عربي-دولي

بعد انتهاء الحرب... من سيتولى مسؤوليّة الأمن في غزة؟

Lebanon 24
16-11-2023 | 10:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، قال إنّ إسرائيل سيتعيّن عليها الإبقاء على "قوة قوية" في غزة في المستقبل القريب، لمنع حركة "حماس" من العودة للظهور في القطاع بعد الحرب، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن حذّر من أن احتلال القطاع سيكون "خطأ كبيرا".
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وقال هرتسوغ في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز": "إذا انسحبنا فمن سيتولى المسؤولية؟ لا يمكننا أن نترك فراغا. علينا أن نفكر فيما ستكون عليه الآلية. هناك أفكار كثيرة مطروحة. لكن لا يوجد أحد يرغب في تحول هذا المكان، غزة، إلى قاعدة للإرهاب مرة أخرى".

وأضاف للصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تُناقش العديد من الأفكار بشأن سبل إدارة قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب، وأشار إلى أنه يفترض أن الولايات المتحدة و"جيراننا في المنطقة" سيكون لهم بعض المشاركة في النظام الذي سيوضع بعد فترة الصراع. (سكاي نيوز)
 
 
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