بوريل يدعو إسرائيل إلى "عدم الانسياق خلف الغضب"

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دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إفراج "فوري وغير مشروط" عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة كما طالب إسرائيل بـ "عدم الانسياق خلف الغضب" في الحرب، وفق ما نقلت"وكالة الصحافة الفرنسية".وقال أثناء زيارته لتجمع بئيري جنوب إسرائيل وهو أحد المواقع التي هاجمها مقاتلو حماس في السابع من تشرين الأول: "باسم الاتحاد الأوروبي أطلب إطلاق سراحهم فورا وبشكل غير مشروط". وأضاف "أتفهم مخاوفكم وألمكم ... أتفهم غضبكم، لكن دعوني أطلب أن لا تنساقوا خلف الغضب".وأكد بوريل "يجب الدفاع عن إسرائيل" مستدركا "لا تبرر كل حادثة مرعبة الأخرى لكن مات مدنيون أبرياء بما في ذلك آلاف الأطفال في الأسابيع القليلة الماضية".