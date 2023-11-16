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عربي-دولي

شكري: مصر لديها إرادة قوية لرفض التهجير للفلسطينيين من أراضيهم

Lebanon 24
16-11-2023 | 08:20
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قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات لصحفيين من القاهرة: "يجب السعي من أجل التوصل لاتفاق لإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين، السلطة الفلسطينية تسعى لذلك لكن في إسرائيل لا توجد إرادة سياسية لتنفيذ حل الدولتين".

 

وتابع شكري: "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئوليته في تنفيذ الحل، وإلا سيكون الحديث عن حل الدولتين غير ذي جدوى بدون إرادة لتنفيذه".

 

 واعتبر أنه "ليس من الملائم أن تكون هناك أي ترتيبات تعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، فكلاهما أراض فلسطينية محتلة".

 
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وأكد شكري إن "قطاع غزة والضفة الغربية أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

 

وتابع: "السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهناك إطار قانوني يحكم ذلك".

 

وأكد أن "سياسة التهجير القسري التي تتبعها إسرائيل تعد جريمة حرب في حد ذاتها، ونحن لدينا إرادة قوية وأكيدة لرفض أي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين".

   

 

وقال شكري : "المعبر مفتوح من جانبنا وجاهز لتوفير أي قدر من المساعدات. هذا يتم بالتنسيق بين مصر والمنظمات الدولية وإسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال".

 

 

 وأكد أن "المساعدات التي دخلت القطاع أقل بكثير جدا مما يحتاجه القطاع، نسعى لزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة عبر التنسيق مع المنظمات الدولية". (سكاي نيوز)

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