"أيًا يكن مرتكبها".. الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق دولي في انتهاكات حرب غزة

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب في قطاع غزة، محذرا من وضع "متفجر" في الضفة الغربية.

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وتحدث تورك في إحاطة إلى الدول الأعضاء في المنظمة عن "مزاعم خطرة للغاية بشأن انتهاكات متعددة وعميقة للقانون الإنساني الدولي، أيا يكن مرتكبها، تتطلب تحقيقا معمقا ومحاسبة شاملة".

وأكد عن "قلقه العميق بشأن تصاعد حدة العنف والتمييز الحاد بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن 11 ألفا و500 فلسطيني استشهدوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ في 7 تشرين الأول. (روسيا اليوم)