المالكي: غزة من أكبر سجن مفتوح إلى أكبر مقبرة

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم، "إن قطاع غزة تحوّل بسبب الحصار والحرب الإسرائيلية عليه من أكبر سجن مفتوح إلى أكبر مقبرة مفتوحة في العالم".

جاء ذلك خلال لقاء جمعه في مقر الخارجية الفلسطينية في رام الله وسط الضفة الغربية، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وذكر البيان، أن الجانبين " بحثا آخر مستجدات القضية الفلسطينية بما فيها الحرب المستمرة على قطاع غزة، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأطلع المالكي نظيره اليوناني على "العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة"، وفق البيان.

وتطرق المالكي إلى "قتل الأطفال والنساء وكبار السن بشكل ممنهج وواسع النطاق، وما يتعرضون له من قتل وتدمير وتجويع وتهجير وإبادة، وحجم الدمار الهائل الذي يستهدف كل مكان في القطاع".

وشدد المالكي أنه "يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب أخلاقي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل".

وأكد الوزير اليوناني، وفق ذات البيان، على "ضرورة وقف استهداف المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين والنقل السريع للجرحى للمستشفيات خارج القطاع".

(وكالات)