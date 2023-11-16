حادثة أثارت ضجة كبيرة... اعتدى بطريقة مروّعة على مسنة وطعن ابنتها وجرّ إمرأة في وسط الطريق!

في قضية أثارت الرأي العام الأردني، أسدلت محكمة الجنايات الكبرى الستار على قضية الاعتداء على 3 سيدات في العاصمة عمّان، حيث قررت وضع صاحب أسبقيات جرمية يبلغ من العمر 23 عاما بالأشغال المؤقتة لمدة 30 عاما، بعد أن اعتدى ببشاعة على سيدة طاعنة في السنّ وهي نائمة وطعن ابنتها بسكين في رقبتها، وقام بسرقة مركبة سيّدة أخرى وجرّها في الشارع لمسافة 300 متر في منطقة الدوار السابع، بهدف السرقة.

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