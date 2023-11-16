Advertisement

عربي-دولي

"حماس": نحمل الإدارة الأميركية مسؤولية استهداف مجمع الشفاء بغزة

Lebanon 24
16-11-2023 | 10:25
A-
A+
Doc-P-1131141-638357523571504649.jpeg
Doc-P-1131141-638357523571504649.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، أن "الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية ما حدث في مجمع الشفاء بقطاع غزة لأنها وفرت غطاء كاملا لجريمة الحرب الإسرائيلية".

 

وقال حمدان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بيروت: "نطالب منذ أسبوعين بتشكيل لجنة دولية للاطلاع على كذب رواية الاحتلال بشأن مستشفى الشفاء ومستشفيات قطاع غزة".

 
Advertisement

وأضاف: "اتضح كذب الاحتلال وأمريكا حول مستشفى الشفاء، ولا يُعقل تخزين أسلحة بجوار أجهزة الرنين المغناطيسي في أي مستشفى كما يزعم الاحتلال، وجنود الاحتلال هم الذين أدخلوا الأسلحة المزعومة في صناديق إلى مستشفى الشفاء، وهذه مسرحية هزلية نفذها الاحتلال وهي فضيحة له أيضا".

 

وأكد المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب انتهاكات ضد المدنيين في مستشفى الشفاء، وقام بتفتيش المرضى والأطباء والمرافقين وجردهم من ملابسهم". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:24 | 2023-11-16
10:00 | 2023-11-16
09:56 | 2023-11-16
09:30 | 2023-11-16
09:30 | 2023-11-16
09:30 | 2023-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24