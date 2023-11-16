"حماس": نحمل الإدارة الأميركية مسؤولية استهداف مجمع الشفاء بغزة

أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، أن "الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية ما حدث في مجمع الشفاء بقطاع غزة لأنها وفرت غطاء كاملا لجريمة الحرب الإسرائيلية".

وقال حمدان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بيروت: "نطالب منذ أسبوعين بتشكيل لجنة دولية للاطلاع على كذب رواية الاحتلال بشأن مستشفى الشفاء ومستشفيات قطاع غزة".

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وأضاف: "اتضح كذب الاحتلال وأمريكا حول مستشفى الشفاء، ولا يُعقل تخزين أسلحة بجوار أجهزة الرنين المغناطيسي في أي مستشفى كما يزعم الاحتلال، وجنود الاحتلال هم الذين أدخلوا الأسلحة المزعومة في صناديق إلى مستشفى الشفاء، وهذه مسرحية هزلية نفذها الاحتلال وهي فضيحة له أيضا".

وأكد المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب انتهاكات ضد المدنيين في مستشفى الشفاء، وقام بتفتيش المرضى والأطباء والمرافقين وجردهم من ملابسهم". (روسيا اليوم)