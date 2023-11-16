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انقطاع كامل لخدمات الاتصالات في غزة

Lebanon 24
16-11-2023 | 10:24
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أعلنت شركتا الاتصالات الرئيسيتان في غزة "بالتل" و"جوال"، اليوم الخميس، عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات في القطاع.

وقالت الشركتان في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت في قطاع غزة، وذلك بعد منع إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية". (سكاي نيوز)
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