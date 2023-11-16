هزة أرضية قوية تضرب شمالي العراق قرب الحدود التركية

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أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، يوم الخميس، عن حدوث هزة أرضية بمحافظة دهوك قرب الحدود العراقية التركية.وقالت الهيئة في بيان إن المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية عند الساعة 2:31 بالتوقيت المحلي قرب الحدود العراقية التركية شمال شرق العمادية من محافظة دهوك.وأضافت أن قوة الهزة بلغت 3.4 درجة على سلم ريختر، مشيرة إلى أنه لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين.ودعت الهيئة في بيانها إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي. (روسيا اليوم)