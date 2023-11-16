Advertisement

عربي-دولي

هزة أرضية قوية تضرب شمالي العراق قرب الحدود التركية

Lebanon 24
16-11-2023 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1131156-638357556142237386.jpg
Doc-P-1131156-638357556142237386.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، يوم الخميس، عن حدوث هزة أرضية بمحافظة دهوك قرب الحدود العراقية التركية.

وقالت الهيئة في بيان إن المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية عند الساعة 2:31 بالتوقيت المحلي قرب الحدود العراقية التركية شمال شرق العمادية من محافظة دهوك.
Advertisement

وأضافت أن قوة الهزة بلغت 3.4 درجة على سلم ريختر، مشيرة إلى أنه لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين.

ودعت الهيئة في بيانها إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي. (روسيا اليوم)         
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:02 | 2023-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2023-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:49 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2023-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2023-11-16
13:00 | 2023-11-16
12:50 | 2023-11-16
12:40 | 2023-11-16
12:39 | 2023-11-16
12:30 | 2023-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24