22
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
5
o
بشري
22
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هزة أرضية قوية تضرب شمالي العراق قرب الحدود التركية
Lebanon 24
16-11-2023
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، يوم الخميس، عن حدوث هزة أرضية بمحافظة دهوك قرب الحدود العراقية التركية.
وقالت الهيئة في بيان إن المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية عند الساعة 2:31 بالتوقيت المحلي قرب الحدود العراقية التركية شمال شرق العمادية من محافظة دهوك.
Advertisement
وأضافت أن قوة الهزة بلغت 3.4 درجة على سلم ريختر، مشيرة إلى أنه لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين.
ودعت الهيئة في بيانها إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة مؤثرة إلى نصرالله من والدة شهيدات عيناتا.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
رسالة مؤثرة إلى نصرالله من والدة شهيدات عيناتا.. شاهدوا الفيديو!
15:02 | 2023-11-15
15/11/2023 03:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ مُشتركي خطوط "ألفا".. خدمة جديدة ستفيدكم جداً!
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ مُشتركي خطوط "ألفا".. خدمة جديدة ستفيدكم جداً!
14:32 | 2023-11-15
15/11/2023 02:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... وفاة الرائد في الأمن العام روجيه جريج (صور)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... وفاة الرائد في الأمن العام روجيه جريج (صور)
10:49 | 2023-11-16
16/11/2023 10:49:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي يكشف خطوة لم يفعلها "حزب الله".. ما هي؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي يكشف خطوة لم يفعلها "حزب الله".. ما هي؟
13:55 | 2023-11-15
15/11/2023 01:55:49
Lebanon 24
Lebanon 24
يصغرها بعدة سنوات.. خلاف كبير بين فنانة لبنانية شهيرة وزوجها إليكم التفاصيل (صورة)
Lebanon 24
يصغرها بعدة سنوات.. خلاف كبير بين فنانة لبنانية شهيرة وزوجها إليكم التفاصيل (صورة)
01:03 | 2023-11-16
16/11/2023 01:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2023-11-16
الوحيد في غزة.. مستشفى حمد للأطراف الصناعية لم يسلم من الحرب
13:00 | 2023-11-16
زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان وقت استبدال نتنياهو
12:50 | 2023-11-16
فرنسا تحذّر إيران من أي تصعيد في لبنان وغزة
12:40 | 2023-11-16
قآني لقائد "القسّام": لن نسمح للعدو ومن خلفه بالاستفراد بغزة وأهلها
12:39 | 2023-11-16
برلمان دولة أوروبية يدعو حكومته للاعتراف بدولة فلسطين
12:30 | 2023-11-16
القسام تتبنى إطلاق نار بالضفة الغربية.. مقتل جندي إسرائيلي وجرح 5
فيديو
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
16/11/2023 20:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
16/11/2023 20:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:32 | 2023-11-14
16/11/2023 20:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24