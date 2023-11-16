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مستشفى جديد يتوقّف عن العمل.. الكارثة تتفاقم في غزّة

Lebanon 24
16-11-2023 | 11:06
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أعلن مدير مستشفى الإندونيسي الدكتور عاطف الكحلوت توقف المستشفى عن العمل بشكل كلي، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وحصاره.

وأفادت مصادر صحفية بأن الوضع كارثي في المستشفى بسبب نقص الوقود والمواد الطبية"، لافتة الى أن "الأعداد المهولة من الإصابات تصل الى المستشفى من مناطق مختلفة بقطاع غزة، خاصةً مع توقف مستشفيات محافظة غزة".
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واشارت المصادر الى أن "المصابين والضحايا في الممرات وألّا متّسع في المستشفى لتلقي المزيد من الاصابات".


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