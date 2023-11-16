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قآني لقائد "القسّام": لن نسمح للعدو ومن خلفه بالاستفراد بغزة وأهلها

Lebanon 24
16-11-2023 | 12:40
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أكد قائد قوة القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني لقائد القسام محمد الضيف أنه لن يُسمح للعدو ومن يقف خلفه بالاستفراد بغزة وأهلها مشددا على العهد والميثاق والتزام إيماني وأخوي.

وقال الجنرال قآني في رسالة وجهها إلى الضيف "إن المقاومة أثبتت عمليا أن الكيان المحتل أوهن من بيت العنكبوت".
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ولفت قآني في مخاطبته القائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف، قائلا: "سطرتم ملحمة عنوانها طوفان الأقصى وكتبها الله على أيدي المجاهدين في كتائب القسام ومجاهدي المقاومة في غزة".

وأضاف: "أظهرتم بوضوح ضعف وهشاشة الكيان الصهيوني المحتل وأثبتّم عمليا كم هو أوهن من بيت العنكبوت".

وتابع قآني: "يكفي ما قاله العدو في توصيف هذا الحدث العظيم بأن المنطقة بعد طوفان الأقصى لن تكون كما قبله".

واختتم رسالته إلى الضيف بأن "الضربات التي وجّهتها المقاومة أثبتت فيها أنها قادرة على المبادرة والابتكار". (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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