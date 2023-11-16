القسام تتبنى إطلاق نار بالضفة الغربية.. مقتل جندي إسرائيلي وجرح 5

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أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار عند نقطة تفتيش بالضفة الغربية صباح اليوم الخميس.وفي وقت لاحق، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان وفاة جندي متأثرا بجروحه بعد الهجوم المذكور.وأصيب أبراهام فطينة (20 عاما) بجروح خطرة خلال تبادل لإطلاق النار قرب حاجز عسكري بين الضفة الغربية والقدس، بحسب الشرطة الإسرائيلية التي أعلنت أن المهاجمين الفلسطينيين الثلاثة قتلوا بالرصاص.وذكر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) أن اثنين على الأقل من المسلحين ينتميان إلى حماس.وقال مفوض الشرطة يعقوب شبتاي إن المسلحين كانوا يخططون لهجوم أكبر بكثير.ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن كتائب القسام، اليوم الخميس، أنها اشتبكت مع قوات إسرائيلية في قرية بجنين شمال الضفة الغربية.وذكرت القسام عبر "تليغرام" أنها استهدفت القوات التي اقتحمت قرية كفر دان بالرصاص والعبوات المتفجرة.وفي وقت سابق، أفادت وكالة شهاب الإخبارية أن اشتباكات اندلعت بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية عند مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب جنين. (العربية)