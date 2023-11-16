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زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان وقت استبدال نتنياهو

Lebanon 24
16-11-2023 | 13:00
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قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، إن الوقت حان لاستبدال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإنه سيكون هناك دعم على نطاق واسع لتشكيل حكومة وحدة بقيادة حزب الليكود اليميني الذي ينتمي له نتنياهو.
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وكتب لابيد على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "حان الوقت، نحتاج لتشكيل حكومة إعادة هيكلة وطنية. سيقودها الليكود، وسيجري استبدال نتنياهو والمتطرفين، أكثر من 90 عضوا بالكنيست سيكونون شركاء في الائتلاف من أجل التعافي وإعادة الترابط".

وحزب الليكود هو أكبر الأحزاب في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، الذي يضم أحزابا قومية متطرفة ودينية. ولهذه الأحزاب مجتمعة 64 مقعدا في الكنيست.

ورفض لابيد الانضمام لمجلس وزراء الحرب الذي شكله نتنياهو عند بداية الحرب على الرغم من موافقة أعضاء وسطيين آخرين بالكنيست على الانضمام والمساعدة في إدارة الصراع.

وكتب لابيد على منصة إكس: "أسمع من يقولون إن الوقت لم يحن. انتظرنا 40 يوما، لا مزيد من الوقت. ما نحتاج له هو حكومة لن تتعامل مع شيء سوى الأمن والاقتصاد". (العربية) 

المصدر: العربية
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