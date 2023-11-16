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عربي-دولي

حلفاء أوكرانيا يحذرون زيلينسكي: الوقت ليس في صالحك

Lebanon 24
16-11-2023 | 16:30
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أفادت مجلة Time الأميركية بأن حلفاء كييف حذروا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من موقف أوكرانيا الخاسر وأن الوقت ليس من صالحه.

وقالت المجلة: "يحذر القادة الغربيون زيلينسكي سرا من أن الوقت ليس في صالحه. لكن محاولات إجباره على بدء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تؤد إلى أي شيء حتى الآن".
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وأشارت إلى أن الوضع بشكل عام يميل لصالح بوتين، حيث أن الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية لم يكن ناجحا، والدول الغربية تخشى بشكل متزايد من أنها تمول مشروعا بلا جدوى باهظ الثمن.

ونوهت بأن الأموال التي كان من الممكن أن تذهب في السابق لتمويل أوكرانيا، يتم توجيهها الآن لدعم إسرائيل والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأكد مساعد الأمين العام لحلف "الناتو"، ديفيد فان ويل، أنه كلما طال أمد القتال في أوكرانيا، أصبح من الصعب على دول الحلف مواصلة تقديم المساعدات لكييف.

كما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن حزم المساعدات الأميركية الجديدة لأوكرانيا يجري تقليصها بسبب انتهاء التمويل المتفق عليه لدعم كييف.

وأشار كيربي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن "التمويل المخصص لأوكرانيا ينفد، ولهذا السبب يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ قرارات صعبة حاليا". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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