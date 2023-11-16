إسرائيل تعلن انتشال جثة رهينة من مبنى قرب مستشفى الشفاء

Advertisement

أشار الجيش الإسرائيلي الى أن "جنوده انتشلوا جثة يهوديت فايس، وهي واحدة من نحو 240 شخصا احتجزهم مقاتلون من حركة "حماس" عندما هاجموا جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الاول الماضي.واعلن الجيش العثور على جثة الرهينة في مبنى قرب مستشفى الشفاء في غزة، الذي حاصرته واقتحمته القوات الإسرائيلية، مضيفاً أنه "جرى التعرف على جثة المرأة من قبل الطب الشرعي وإبلاغ أسرتها".