Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تعلن انتشال جثة رهينة من مبنى قرب مستشفى الشفاء

Lebanon 24
16-11-2023 | 14:03
A-
A+
Doc-P-1131214-638357658802482213.png
Doc-P-1131214-638357658802482213.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار الجيش الإسرائيلي الى أن "جنوده انتشلوا جثة يهوديت فايس، وهي واحدة من نحو 240 شخصا احتجزهم مقاتلون من حركة "حماس" عندما هاجموا جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الاول الماضي.



واعلن الجيش العثور على جثة الرهينة في مبنى قرب مستشفى الشفاء في غزة، الذي حاصرته واقتحمته القوات الإسرائيلية، مضيفاً أنه "جرى التعرف على جثة المرأة من قبل الطب الشرعي وإبلاغ أسرتها".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:49 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:05 | 2023-11-16
16:00 | 2023-11-16
15:30 | 2023-11-16
15:00 | 2023-11-16
14:53 | 2023-11-16
14:30 | 2023-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24