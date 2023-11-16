Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية الفلسطيني: غزة تحولت من أكبر سجن مفتوح إلى أكبر مقبرة مفتوحة في العالم

Lebanon 24
16-11-2023 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1131216-638357662692373798.jpg
Doc-P-1131216-638357662692373798.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن قطاع غزة تحول من أكبر سجن مفتوح في العالم إلى أكبر مقبرة مفتوحة في العالم.

وقال المالكي في بيان بعد لقاء جمعه مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس في مقر الخارجية الفلسطينية برام الله إن "قطاع غزة تحول من أكبر سجن مفتوح إلى أكبر مقبرة مفتوحة في العالم، وأكبر مكان تستباح فيه حياة الإنسان والقانون الدولي".
Advertisement

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني "ضرورة "التدخل الفاعل والعاجل لوقف إطلاق النار، وتأمين دخول المساعدات الأساسية الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل من أغذية وماء وكهرباء ووقود، إضافة إلى التعامل مع أوضاع الجرحى ونقلهم السريع للمستشفيات خارج القطاع.

وتطرق إلى "قتل الأطفال والنساء وكبار السن بشكل ممنهج وواسع النطاق، وما يتعرضون له من قتل وتدمير وتجويع وتهجير وإبادة، وحجم الدمار الهائل الذي يستهدف كل مكان في القطاع".

وشدد على أنه "يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب أخلاقي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل". (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:49 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2023-11-16
16:30 | 2023-11-16
16:14 | 2023-11-16
16:08 | 2023-11-16
16:05 | 2023-11-16
16:00 | 2023-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24