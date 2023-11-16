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عربي-دولي

هنية: لن يستطيع العدو تحقيق أهدافه أو استعادة أسراه إلا بدفع الثمن

Lebanon 24
16-11-2023 | 14:13
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رأى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، أنه "كان ينبغي أن يتضمن قرار مجلس الأمن أمس إدانة جرائم الحرب والتطهير العرقي في غزة والضفة"، وقال: "إن أبطال المقاومة يسطرون على أرض غزة صفحات مجد في الشجاعة ويواجهون ضربات موجعة لجيش العدو".
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وقال: "إذا أرادها العدو معركة طويلة فنحن نفسنا أطول من نفسه وستكون لنا الكلمة الفصل، فبعد 41 يوماً من العدوان الهمجي أفشل شعبنا ومقاومتنا الباسلة مخططات العدو من التهجير إلى استعادة أسراه، ولن يستطيع العدو تحقيق أي من أهدافه أو استعادة أسراه إلا بدفع الثمن الذي تحدده المقاومة".
 

كما دعا إلى "تنفيذ قرارات القمة العربية لا سيما في فتح المعابر أمام شعبنا"، مؤكداً أن "وجود المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال وتهديداته بات مصلحة عربية وإسلامية أكيدة".
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