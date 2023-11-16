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خلال 48 ساعة فقط.. هذا عدد الآليات الإسرائيلية التي دمّرتها حماس

Lebanon 24
16-11-2023 | 14:26
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أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها تمكنت من إعطاب 33 آلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

وجاء في بيان للكتائب أنها استهدفت صباح اليوم الخميس 5 عربات عسكرية حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا بقذائف "الياسين 105″، مما أدى إلى تدمير عربتين، إحداهما من طراز وولف، والأخرى من طراز ديفندر، والإجهاز عليهما بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر.
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وأضافت الكتائب "تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بـ12 قذيفة ياسين 105 مضادة للتحصينات، مما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل وانهياره على القوة المستهدفة وسقوطهم جميعا ما بين قتيل وجريح".

وأضاف بيان كتائب القسام "منذ صباح اليوم تمكن مجاهدونا من تدمير منزل تحصن به جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتدمير 21 آلية صهيونية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة".

وأكد القيادي في حماس أسامة حمدان في وقت سابق أن "كتائب القسام تمكنت من إعطاب 33 آلية للعدو خلال الساعات الـ48 الأخيرة".
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