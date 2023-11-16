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بالفيديو.. كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا

Lebanon 24
16-11-2023 | 14:53
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أظهرت مشاهد نشرتها قناة TVR مولدوفا التلفزيونية أن كلبة رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، عضت يد رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين، بعد اجتماع للرئيسيين في العاصمة المولدوفية كيشيناو.

وقالت القناة التلفزيونية: "عندما حاول رئيس النمسا مداعبته، عضه في يده".
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ووقع الحادث عندما كان الرئيسان يسيران في ساحة مبنى الإدارة الرئاسية المولدوفية. وفي وقت لاحق، شوهد رئيس النمسا ويده ملفوفة بالضماد. لمشاهد الفيديو، يمكن الضغط هنا (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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