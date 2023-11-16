زيلينسكي: شحنات القذائف لأوكرانيا انخفضت منذ حرب غزّة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "شحنات قذائف المدفعية إلى بلاده انخفضت بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الشهر الماضي.

وقال زيلينسكي للصحافيين: "لقد انخفضت إمداداتنا"، مشيرا خصوصاW إلى القذائف من عيار 155 ملم التي تستخدم على نطاق واسع عند خطوط الجبهتين الشرقية والجنوبية في أوكرانيا.

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