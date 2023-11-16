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زيلينسكي: شحنات القذائف لأوكرانيا انخفضت منذ حرب غزّة

Lebanon 24
16-11-2023 | 18:00
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "شحنات قذائف المدفعية إلى بلاده انخفضت بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الشهر الماضي.
وقال زيلينسكي للصحافيين: "لقد انخفضت إمداداتنا"، مشيرا خصوصاW إلى القذائف من عيار 155 ملم التي تستخدم على نطاق واسع عند خطوط الجبهتين الشرقية والجنوبية في أوكرانيا.
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