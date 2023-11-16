شكري لبلينكن: رفض مصري قاطع لسياسات التهجير

أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري الرفض القاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج قطاع غزة.

وشدّد في اتصال هاتفي بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على ضرورة الوقف الشامل لإطلاق النار.

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