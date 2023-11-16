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سجن إسرائيلي 7 سنوات في أميركا لإدانته بقرصنة رقمية مأجورة

Lebanon 24
16-11-2023 | 19:30
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أصدرت محكمة أميركية حكماً بسجن محقّق إسرائيلي خاص ستة أعوام وثمانية شهور لتنظيمه حملات قرصنة عالمية ضد آلاف الأشخاص، من بينهم ناشطون في مجال التغير المناخي ومنتقدون لشركة وايركارد الألمانية للتحويلات المالية.
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والعام الماضي، أقر أفيرام أزاري، الشرطي السابق المحتجز في الولايات المتحدة منذ عام 2019، بثلاث اتهامات وهي الاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب قرصنة رقمية وسرقة هوية مشددة العقوبة.

وفي الحكم على أزاري في المحكمة الاتحادية في مانهاتن، قال القاضي الجزئي الأميركي جون كولتل إن عملية القرصنة كان لها "أثر مدمر" على ضحاياها.
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