الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى ابن سينا في جنين.. ويستهدف المخيم بمسيّرة (فيديو)

اقتحم جيش العدو الإسرائيلي مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية فجر اليوم الجمعة، وطالب الجميع بإخلائه والخروج منه، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

وأكدت مصادر محلية لوكالة "وفا" الفلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى، كما اعتقلت مسعفين.

وانتشر مقطع فيديو قصيرا للغاية يظهر استسلام مسعفين في مدخل المستشفى.

عاجل| تغطية صحفية: قوات الاحتـــلال تجبر الطواقم الطبية على الخروج من قسم الطوارئ بمستشفى ابن سينا بمدينة جنين. pic.twitter.com/TZsHNi1ZO4 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 17, 2023 Advertisement

كما اندلعت اشتباكات في وقت مبكر من فجر اليوم بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة جنين شمال الضفة الغربية وذلك عقب اقتحام قوات كبيرة للاحتلال مدعومة بآليات مختلفة المدينة من عدة محاور وانتشرت فيها وفي محيط المخيم ونشرت فرق قناصة فوق أسطح مبان في وقت متأخر من الليل.





وأفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيّرة مخيم جنين شمال الضفة الغربية فجر اليوم، وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى ابن سينا قرب مخيم جنين وتطالب العاملين فيه بإخلائه.

وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن ذراعها المسلح كتائب القسام تخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية في وقت لاحق إن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين من منزل في حي الجابريات بجنين.



في السياق نفسه، قالت الوكالة أيضا إن القوات الإسرائيلية أغلقت جميع مداخل المدينة وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة.



وأفادت بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، اقتحمت جنين من عدة محاور، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.