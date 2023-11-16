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عربي-دولي

هجوم إسرائيلي استهدف مواقع في محيط دمشق.. هل من خسائر بشرية؟

Lebanon 24
16-11-2023 | 23:26
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استهدف هجوم صاروخي إسرائيلي فجر اليوم الجمعة عدداً من المواقع في محيط العاصمة السورية دمشق.
 
 
وأسفر الهجوم عن وقوع خسائر مادية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
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وأشارت الوكالة إلى أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان المحتلة باتجاه محيط دمشق.

ونقلت عن مصدر عسكري سوري أنه في "حوالي الساعة 2:25 من فجر اليوم الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق".
 
ولم تشر الوكالة لسقوط ضحايا جراء القصف الإسرائيلي الأحدث في سلسلة هجمات صاروخية وغارات نفذتها إسرائيل على مواقع في سوريا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة قبل 42 يوما.
 
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات عنيفة دوت في محيط السيدة زينب، سمع صداها في أرجاء المنطقة، نتيجة تنفيذ الطيران الإسرائيلي غارات جديدة استهدفت مناطق تتواجد فيها مقرات ومواقع عسكرية تابعة لحزب الله.

وأضاف المرصد أن الانفجارات وقعت بالقرب من منطقة البحدلية، على طريق مطار دمشق الدولي، تزامنا مع محاولة الدفاعات الجوية التصدي للصواريخ الإسرائيلية، فيما توجهت سيارات الإسعاف نحو المنطقة المستهدفة وسط معلومات عن وجود خسائر بشرية". (الجزيرة+ سكاي نيوز)
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