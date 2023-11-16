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بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يعثر على نفق داخل مجمع "الشفاء" الطبي بغزة

Lebanon 24
16-11-2023 | 23:42
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي عن اكتشافه نفقا داخل مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة، زاعماً أنه تابع لحركة "حماس".
 
ونشر الجيش الإسرائيلي مساء الخميس مقطع فيديو لمدخل النفق.
 
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ونشر الجيش الإسرائيلي مساء الخميس مقطع فيديو لمدخل النفق.


واتهم الجيش الإسرائيلي حركة "حماس" باستخدام مستشفيات أخرى للأغراض العسكرية، ونشر صورا لنفق، قال إنه "نفق جديد" تم اكتشافه تحت مستشفى الرنتيسي. كما نشر صورة لكمية من الأسلحة والذخيرة، التي تم اكتشافها داخل مستشفى القدس.


وفي وقت سابق، اتهم الجيش الإسرائيلي "حماس" باستخدام مستشفى "الشفاء" لأغراض عسكرية. وتحدث عن وجود شبكة أنفاق ومركز قيادة لـ "حماس" داخل المجمع.

ونفت "حماس" صحة الاتهامات الإسرائيلية، واصفة إياها بـ "الأكاذيب" و"الدعاية". (روسيا اليوم)
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