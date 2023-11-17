تحقيق يكشف.. من قصف مستشفى الشفاء؟ (صورة)

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أفاد تحقيق لصحيفة "لوموند" الفرنسية، بأن القذيفة التي استهدفت مستشفى "الشفاء" في 9 تشرين الثاني، هي قذيفة إسرائيلية، وذلك بعد تحليل صور للقصف ولشظايا القذيفة.وقالت الصحيفة إن هذه القذيفة من عيار 155 ملم يملكها الجيش الإسرائيلي. وحدد العديد من المتخصصين في الأسلحة نوع هذه القذيفة، مؤكدين أنها "إسرائيلية من دون أي شك"، كما أشاروا إلى أن اللون الأصفر للقذيفة يتوافق مع القذائف المضيئة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي.وكان الجيش الإسرائيلي نفى استهداف المستشفى، ووجه أصابع الاتهام إلى حركة "حماس". (الشرق)