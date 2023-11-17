رفض التهجير القسري مجدداً... بلينكن يطالب بتسريع دخول المساعدات إلى غزة

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع بيني غانتس الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية وناقش معه تعزيز وتسريع دخول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة، والجهود لمنع اتساع نطاق الصراع، وتأمين إطلاق سراح الرهائن.وتابعت الوزارة في بيان أن بلينكن شدد أيضاً على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال مواجهة المستويات المتزايدة من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون.كما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث هاتفياً مع نظيره المصري سامح شكري حول "الجهود المشتركة لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها".وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، إن بلينكن "وجه الشكر إلى مصر لتسهيل الخروج الآمن للأميركيين والأجانب الآخرين من غزة عبر مصر إلى وجهاتهم النهائية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحرير الرهائن".وذكر ميلر، في مؤتمر صحافي في وقت سابق من أمس الخميس، أن ما يقرب من 700 أميركي وأسرهم خرجوا من غزة عبر معبر رفح إلى مصر، ولا يزال هناك أقل من 900 أميركي مع أسرهم في غزة.