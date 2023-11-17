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عربي-دولي

مسلمة كردية هاجرت على قارب قد تصبح رئيسة وزراء في دولة أوروبية... تعرفوا اليها

Lebanon 24
17-11-2023 | 01:34
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تميل هولندا، الأربعاء المقبل، لانتخاب أول امرأة رئيسة للوزراء بتاريخها، وهي أيضا أول مهاجرة، كما أنها كردية الأصل ومسلمة. ومع ذلك، تؤكد الاستطلاعات أن وزيرة العدل ديلان يسيلغوز البالغة 46 عاما، هي من سيكون المنصب الأول في البلاد من نصيبها، على حد ما ورد عنها في صحف محلية وأجنبية، ذكرت أنها ستحل في حال فوزها المتوقع مكان Mark Rutte المستمر رئيسا للوزراء منذ 13 سنة.
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على الرغم من وصولها إلى هولندا مهاجرة بعمر 7 سنوات مع والدتها بعد الفرار إلى جزيرة يونانية على متن قارب كان مكتظا بالمهاجرين، اتخذت ديلان يسيلغوز موقفا متشددا من طالبي اللجوء وتعهدت بخفض أعدادهم.
 
وفي الأسبوع الماضي، وعدت الناخبين "بأني سأكون إلى جانبكم" وحثتهم على دعم سياساتها، وليس جنسها. وقالت: "لن أقول: أنا امرأة، لذلك اعطوني أصواتكم، فلديّ قدراتي الخاصة (..) أود خوض الحملة بآرائي الموضوعية التي تهدف إلى حل مشاكل الناس"، وكررت وعدها بخفض أعداد المهاجرين عن طريق الحد من حقوق الإقامة ولم شمل الأسرة.
 
وقالت أيضا، بحسب ما نقلت عنها صحيفة De Telegraaf الواسعة الانتشار: "هناك عدد كبير جداً من طالبي اللجوء، وليس لدينا ما يكفي من السكن وسط قليل من الاندماج، وهو أمر غير عادل لكل من المجتمع الهولندي واللاجئين معا" وهي مقترحات تسببت كوزيرة للعدل بانهيار الحكومة السابقة، المعززة بائتلاف محافظ ليبرالي، وسط أزمة الهجرة المتزايدة في الاتحاد الأوروبي.
 
ويشيلغوز، المتزوجة من هولندي منذ 9 سنوت، ولدت في العاصمة التركية أنقرة، ونشأت وترعرت في أمستردام مع والديها التركيين، ثم نشطت في العمل السياسي إلى أن أصبحت تسعى للمنصب الأول. (العربية) 
 
ديلان مع زوجها
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