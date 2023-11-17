كم بلغت حصيلة الهجمات على القوات الأميركية بالعراق وسوريا؟

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن 58 هجوما استهدفت القوات الأميركية من قبل "وكلاء إيران في العراق وسوريا" منذ 17 تشرين الأول الماضي.وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ خلال مؤتمر صحفي إن 27 من الهجمات وقعت في العراق، بينما وقعت 31 أخرى في سوريا، مبينة أن 7 من الهجمات وقعت في سوريا منذ يوم الأحد.وأضافت: "يبدو كما لو أن معدل الهجمات على القوات الأميركية لا يتباطأ".وعندما سئلت عما إذا كان البنتاغون "ينتظر مقتل أحد العناصر قبل اتخاذ إجراء أقوى وأكثر فعالية"، أجابت سينغ: "لا، بالتأكيد لا.. لا نريد أن نرى ذلك أبدا. ولا نريد أبدا أن يكون ذلك نتيجة لأي هجوم"، مضيفة: "قمنا بالرد، وإذا وقع المزيد من الهجمات، فسنرد بالتأكيد في الوقت والمكان الذي نختاره".وتحدثت سينغ أيضا عن الإجراء الذي اتخذته المدمرة "يو إس إس توماس هودنر"، والتي أسقطت طائرة بدون طيار من اليمن في البحر الأحمر يوم الأربعاء، وقالت: "تقييمنا الآن هو أن الهدف المقصود لم يكن المدمرة، ولكن الطائرة بدون طيار اقتربت كثيرا من الطاقم لدرجة أن القائد شعر أنه من الضروري الاشتباك مع الطائرة بدون طيار وإسقاطها".ولفتت إلى أن "العمل كان دفاعا عن النفس. تقييمنا الآن هو أن الهجوم لم يكن يستهدف المدمرة، لكنه كان يتجه في هذا الاتجاه العام". (روسيا اليوم)