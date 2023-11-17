الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة جندية مقتولة في غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثة جندية في غزة، كانت مختطفة لدى حركة حماس التي أبلغت عن مقتلها قبل أيام.وأكد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، مقتل الجندية بعد أن نشرت حماس مقطع فيديو لها على قيد الحياة وبعد ذلك بعض الصور لما قالت الحركة إنها جثتها بعد مقتلها في غارة إسرائيلية.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الجمعة، في منشور على أكس "قامت قوات من جيش الدفاع بتحرير جثة المجندة المختطفة، نوعا مرتسيانو، من مبنى مجاور لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، وتم نقلها إلى الأراضي الإسرائيلية".وأشار إلى أنه تم إبلاغ عائلة الجندية القتيلة بـ"إقرار وفاتها" من قبل السلطات.ومرتسيانو (19 عاما) من مستوطنة موديعين، كانت من بين المختطفين لدى حركة حماس في قطاع غزة.ونشرت حماس قبل أيام مقطع فيديو للجندية وهي حية، أعقبته بصورة لما قالت إنها "جثة المجندة بعد مقتلها في غارة جوية إسرائيلية".