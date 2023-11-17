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عبداللهيان: أبلغنا واشنطن بعدم رغبتنا في تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

Lebanon 24
17-11-2023 | 02:03
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أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الجمعة، أن سلطات بلاده أبلغت الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية بعدم رغبتها في تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال عبداللهيان في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" Financial Times البريطانية، نشرت اليوم الجمعة: "أبلغنا الولايات المتحدة أن إيران لا تريد انتشار الحرب، ولكن أي خيار (تطور الأحداث) يصبح ممكناً، واتساع الصراع يصبح أمراً لا مفر منه، بسبب النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، وفي حال عدم توقف الجرائم ضد سكان غزة والضفة الغربية".
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ووفقا للوزير الإيراني، أجرت إيران والولايات المتحدة اتصالات من خلال القسم الأميركي بالسفارة السويسرية في طهران على مدى الأربعين يوما الماضية، تم خلالها استبعاد إمكانية إجراء مباحثات مباشرة بين طهران وواشنطن، حسبما ذكرت الصحيفة. وفي وقت سابق صرحت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة لوكالة "رويترز" أن طهران لن تدخل في صراع مباشر مع تل أبيب إلا في حال شنت إسرائيل هجوماً على إيران.
 
 
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