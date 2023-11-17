أرمينيا.. قتيل وجرحى في انفجار مبنى جامعة يريفان

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لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجروح نتيجة انفجار هز أحد مباني جامعة يريفان اليوم بحسب السلطات الأرمينية.وأعلنت وزارة الصحة الأرمينية مصرع شخص نتيجة انفجار، وقالت :"إن هناك معلومات أولية عن حالة وفاة وأن ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات وتم نقلهم إلى المستشفى، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة".وفي وقت سابق اليوم أكدت الداخلية الأرمينية وقوع الانفجار دون ذكر عدد الضحايا أو تفاصيل أخرى، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الانفجار وقع في كلية الكيمياء، وأدى إلى اندلاع حريق فيها.