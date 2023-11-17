الأردن يجمد اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل

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أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده لن توقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 تشرين الأول الماضي.وقال الصفدي وفق وكالة الأنباء الأردنية: "كان يجب توقيع الاتفاقية في الشهر الماضي، لكن لن نوقعها".وأكد أن "إسرائيل تدفع المنطقة إلى الجحيم، ولا يمكن أن تستمر هذه الحرب"، مشيراً إلى أن "الضفة الغربية تشتعل، والتوتر على حدود لبنان، وأن إسرائيل وما تقوم به أوجد بيئة من الكراهية التي لا يمكن أن تكون هناك علاقات سلمية طبيعية معها".وقال: "اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية ستكون وثيقة على رف يغطيه الغبار في خضم ما ترتكبه إسرائيل من جرائم".وتابع "لنا شعب نحترمه، أمامنا رأي عام، ولنا مواقفنا باعتبرنا دولة.. وقعنا اتفاقية السلام في 1994، بعد اتفاقيات أوسلو في إطار تحرك عربي جماعي، للوصول إلى سلام شامل على أساس حل الدولتين، لكن هذا لم يتحقق بل على العكس، نرى إسرائيل تريد إعادة احتلال غزة، وتتنصل من كل التزاماتها.