25
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
2
o
بشري
25
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأردن يجمد اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل
Lebanon 24
17-11-2023
|
02:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده لن توقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وقال الصفدي وفق وكالة الأنباء الأردنية: "كان يجب توقيع الاتفاقية في الشهر الماضي، لكن لن نوقعها".
Advertisement
وأكد أن "إسرائيل تدفع المنطقة إلى الجحيم، ولا يمكن أن تستمر هذه الحرب"، مشيراً إلى أن "الضفة الغربية تشتعل، والتوتر على حدود لبنان، وأن إسرائيل وما تقوم به أوجد بيئة من الكراهية التي لا يمكن أن تكون هناك علاقات سلمية طبيعية معها".
وقال: "اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية ستكون وثيقة على رف يغطيه الغبار في خضم ما ترتكبه إسرائيل من جرائم".
وتابع "لنا شعب نحترمه، أمامنا رأي عام، ولنا مواقفنا باعتبرنا دولة.. وقعنا اتفاقية السلام في 1994، بعد اتفاقيات أوسلو في إطار تحرك عربي جماعي، للوصول إلى سلام شامل على أساس حل الدولتين، لكن هذا لم يتحقق بل على العكس، نرى إسرائيل تريد إعادة احتلال غزة، وتتنصل من كل التزاماتها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في حادث سير مروّع... وفاة الرائد في الأمن العام روجيه جريج (صور)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... وفاة الرائد في الأمن العام روجيه جريج (صور)
10:49 | 2023-11-16
16/11/2023 10:49:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما فعله حارس أردوغان الشخصي خلال كلمة للرئيس التركي!
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما فعله حارس أردوغان الشخصي خلال كلمة للرئيس التركي!
09:01 | 2023-11-16
16/11/2023 09:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة أنصار التي هزّت لبنان... الإعدام لحسين فياض وحسن الغنّاش (صورة)
Lebanon 24
جريمة أنصار التي هزّت لبنان... الإعدام لحسين فياض وحسن الغنّاش (صورة)
07:59 | 2023-11-16
16/11/2023 07:59:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ إلى اللبنانيين.. "مادة خطيرة" تنتشر بين المنازل وفي الطرقات!
Lebanon 24
تحذيرٌ إلى اللبنانيين.. "مادة خطيرة" تنتشر بين المنازل وفي الطرقات!
02:45 | 2023-11-17
17/11/2023 02:45:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة... هكذا تُوفي إبن الـ33 عاماً في صور
Lebanon 24
حادثة مؤسفة... هكذا تُوفي إبن الـ33 عاماً في صور
10:14 | 2023-11-16
16/11/2023 10:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:03 | 2023-11-17
إستشهاد قيادي بارز في "حماس"... من هو؟
04:24 | 2023-11-17
قوته كبيرة جداً.. زلزال عنيف يضرب الفلبين
04:11 | 2023-11-17
بعدما وصف بايدن نظيره الصيني بأنه "ديكتاتور".. بلينكن: على بكين توقع تصريحات قد لا تعجبها
03:44 | 2023-11-17
الجيش الإسرائيلي: مداهمة وتدمير مواقع تابعة لـ"حماس" و"الجهاد" في غزة
03:35 | 2023-11-17
"أنظمة دفاع جوّي قد تدخل لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف مصدرها!
03:35 | 2023-11-17
بطائرة مسيرة.. استهداف قاعدة "حرير" الجوية الأميركية في العراق
فيديو
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
17/11/2023 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
17/11/2023 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:32 | 2023-11-14
17/11/2023 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24