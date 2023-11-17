Advertisement

عربي-دولي

الأردن يجمد اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل

Lebanon 24
17-11-2023 | 02:54
A-
A+
Doc-P-1131373-638358118132861995.jpg
Doc-P-1131373-638358118132861995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده لن توقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وقال الصفدي وفق وكالة الأنباء الأردنية: "كان يجب توقيع الاتفاقية في الشهر الماضي، لكن لن نوقعها".
Advertisement

وأكد أن "إسرائيل تدفع المنطقة إلى الجحيم، ولا يمكن أن تستمر هذه الحرب"، مشيراً إلى أن "الضفة الغربية تشتعل، والتوتر على حدود لبنان، وأن إسرائيل وما تقوم به أوجد بيئة من الكراهية التي لا يمكن أن تكون هناك علاقات سلمية طبيعية معها".

وقال: "اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية ستكون وثيقة على رف يغطيه الغبار في خضم ما ترتكبه إسرائيل من جرائم".

وتابع "لنا شعب نحترمه، أمامنا رأي عام، ولنا مواقفنا باعتبرنا دولة.. وقعنا اتفاقية السلام في 1994، بعد اتفاقيات أوسلو في إطار تحرك عربي جماعي، للوصول إلى سلام شامل على أساس حل الدولتين، لكن هذا لم يتحقق بل على العكس، نرى إسرائيل تريد إعادة احتلال غزة، وتتنصل من كل التزاماتها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:03 | 2023-11-17
04:24 | 2023-11-17
04:11 | 2023-11-17
03:44 | 2023-11-17
03:35 | 2023-11-17
03:35 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24