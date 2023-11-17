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عربي-دولي

وسط الحرب.. ماذا طلب رئيس بلدية مُستوطنة إسرائيليّة مُحاذية لغزة؟

Lebanon 24
17-11-2023 | 03:14
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قال ألون دافيدي، رئيس بلدية مستوطنة سديروت الإسرائيلية الواقعة شمال قطاع غزة، إنه يعارض الطلب من سكان المستوطنة إلى العودة لبيوتهم، في ظل التهديد الأمني من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
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وطالب دافيدي من الحكومة الإسرائيلية كتابة تعهد خطي بإزالة التهديد الأمني من غزة بالكامل، قبل الطلب من المستوطنين العودة إلى مساكنهم.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال تعتزم الطلب من سكان سديروت الذين يعيشون على بعد أكثر من 4 كيلومترات من قطاع غزة إلى العودة لحياتهم الطبيعية، لكن المستوطنين ورئيس البلدية يعارضون هذه الخطوة.

وتابع دافيدي بأنه لا عودة للمستوطنات ما لم يتم القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، وقال: "بمجرد أن تبلغنا الحكومة بأن التهديد قد زال، وأنه تم القضاء على حماس، ربما يمكننا أن نبدأ الحديث، وطالما أنني لا أسمع ذلك من رئيس الأركان ووزير الدفاع ورئيس الوزراء فلن أدعو سكان سديروت إلى العودة".

ومنذ 42 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفا و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق آخر أرقام المصادر الرسمية الفلسطينية.
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