25
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
2
o
بشري
25
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وسط الحرب.. ماذا طلب رئيس بلدية مُستوطنة إسرائيليّة مُحاذية لغزة؟
Lebanon 24
17-11-2023
|
03:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال ألون دافيدي، رئيس بلدية مستوطنة سديروت الإسرائيلية الواقعة شمال قطاع غزة، إنه يعارض الطلب من سكان المستوطنة إلى العودة لبيوتهم، في ظل التهديد الأمني من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
Advertisement
وطالب دافيدي من الحكومة الإسرائيلية كتابة تعهد خطي بإزالة التهديد الأمني من غزة بالكامل، قبل الطلب من المستوطنين العودة إلى مساكنهم.
وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال تعتزم الطلب من سكان سديروت الذين يعيشون على بعد أكثر من 4 كيلومترات من قطاع غزة إلى العودة لحياتهم الطبيعية، لكن المستوطنين ورئيس البلدية يعارضون هذه الخطوة.
وتابع دافيدي بأنه لا عودة للمستوطنات ما لم يتم القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، وقال: "بمجرد أن تبلغنا الحكومة بأن التهديد قد زال، وأنه تم القضاء على حماس، ربما يمكننا أن نبدأ الحديث، وطالما أنني لا أسمع ذلك من رئيس الأركان ووزير الدفاع ورئيس الوزراء فلن أدعو سكان سديروت إلى العودة".
ومنذ 42 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفا و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق آخر أرقام المصادر الرسمية الفلسطينية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في حادث سير مروّع... وفاة الرائد في الأمن العام روجيه جريج (صور)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... وفاة الرائد في الأمن العام روجيه جريج (صور)
10:49 | 2023-11-16
16/11/2023 10:49:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما فعله حارس أردوغان الشخصي خلال كلمة للرئيس التركي!
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما فعله حارس أردوغان الشخصي خلال كلمة للرئيس التركي!
09:01 | 2023-11-16
16/11/2023 09:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة أنصار التي هزّت لبنان... الإعدام لحسين فياض وحسن الغنّاش (صورة)
Lebanon 24
جريمة أنصار التي هزّت لبنان... الإعدام لحسين فياض وحسن الغنّاش (صورة)
07:59 | 2023-11-16
16/11/2023 07:59:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ إلى اللبنانيين.. "مادة خطيرة" تنتشر بين المنازل وفي الطرقات!
Lebanon 24
تحذيرٌ إلى اللبنانيين.. "مادة خطيرة" تنتشر بين المنازل وفي الطرقات!
02:45 | 2023-11-17
17/11/2023 02:45:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة... هكذا تُوفي إبن الـ33 عاماً في صور
Lebanon 24
حادثة مؤسفة... هكذا تُوفي إبن الـ33 عاماً في صور
10:14 | 2023-11-16
16/11/2023 10:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:03 | 2023-11-17
إستشهاد قيادي بارز في "حماس"... من هو؟
04:24 | 2023-11-17
قوته كبيرة جداً.. زلزال عنيف يضرب الفلبين
04:11 | 2023-11-17
بعدما وصف بايدن نظيره الصيني بأنه "ديكتاتور".. بلينكن: على بكين توقع تصريحات قد لا تعجبها
03:44 | 2023-11-17
الجيش الإسرائيلي: مداهمة وتدمير مواقع تابعة لـ"حماس" و"الجهاد" في غزة
03:35 | 2023-11-17
"أنظمة دفاع جوّي قد تدخل لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف مصدرها!
03:35 | 2023-11-17
بطائرة مسيرة.. استهداف قاعدة "حرير" الجوية الأميركية في العراق
فيديو
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
17/11/2023 12:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
17/11/2023 12:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:32 | 2023-11-14
17/11/2023 12:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24