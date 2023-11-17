بطائرة مسيرة.. استهداف قاعدة "حرير" الجوية الأميركية في العراق

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق اليوم الجمعة، أن مجاهديها ضربوا بطائرة مسيرة قاعدة "حرير" الجوية التي تتمركز فيها قوات أميركية، في شمال العراق.

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وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان لها: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فـي العراق، قاعدة الاحتلال الأميركي "حرير" شمال العراق، بطائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وكانت المقاومة الإسلامية أعلنت قبل أسبوع استهدفت قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" الأميركيتين في شمال وغرب العراق، ونشرت فيديوهين يوثقان إطلاق طائرات مسيرة باتجاه القاعدتين.وأعلن البنتاغون الثلاثاء الماضي، أن القوات الأميركية المتمركزة في العراق وسوريا تعرضت لـ 55 هجوما خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى إصابة 59 جنديا أميركيا. (روسيا اليوم)