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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي: مداهمة وتدمير مواقع تابعة لـ"حماس" و"الجهاد" في غزة

Lebanon 24
17-11-2023 | 03:44
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أعلن الجيش الإسرائيلي "مداهمة وتدمير موقع تابع لقائد المنطقة الشمالية لحركة الجهاد الإسلامي وقتل عناصر من حماس، والعثور على وسائل قتالية وتكنولوجية بعدة مواقع في قطاع غزة".

وفي منشور عبر حسابه بمنصة "أكس"، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن قوات إسرائيلية قامت بتوجيه استخباراتي بمداهمة موقع تابع لقائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي والذي احتوى على مكاتب مسؤولي الحركة ومصنع لإنتاج الوسائل القتالية الاستراتيجية.
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