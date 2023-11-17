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عربي-دولي
بعدما وصف بايدن نظيره الصيني بأنه "ديكتاتور".. بلينكن: على بكين توقع تصريحات قد لا تعجبها
Lebanon 24
17-11-2023
|
04:11
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، أن على الصين أن تتوقع تصريحات أميركية صريحة قد لا تعجبها بعدما وصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ بأنه "ديكتاتور" بعيد لقائه.
وظهر بلينكن، المعروف بتحفظه وبضبط النفس، في مقطع فيديو وهو يتجهم قليلا من رد بايدن خلال مؤتمر صحفي عقب قمة جمعته ونظيره الصيني قرب سان فرانسيسكو الأربعاء.
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وردا على سؤال حول رد فعله، قال بلينكن الذي عمل مستشارا لبايدن لعقود "الرئيس يتكلم دائما بصراحة ويتكلم بالنيابة عنا جميعا"، وفقا لفرانس برس.
وأضاف في حديث مع محطة "سي بي إس نيوز"، "من الواضح أننا سنستمر في قول أشياء وسنستمر في فعل أشياء لا تعجب الصين، تماما كما أفترض أنهم سيستمرون في فعل وقول أشياء لا نحبها"، بحسب الوكالة الفرنسية. (سكاي نيوز عربية)
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