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عربي-دولي

قوته كبيرة جداً.. زلزال عنيف يضرب الفلبين

Lebanon 24
17-11-2023 | 04:24
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، في بيان له اليوم الجمعة، إن زلزالا بقوة 7 على مقياس ريختر ضرب جزر الفلبين.

وتم تسجيل الزلزال، صباح اليوم الجمعة، على بعد 57 كيلومترا جنوب شرق مدينة جنرال سانتوس.
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ووفقا للبيان، كانت بؤرة الزلزال على عمق 57 كيلومترا تحت الأرض.

ولم ترد بعد أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية. (روسيا اليوم) 
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