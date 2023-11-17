قوته كبيرة جداً.. زلزال عنيف يضرب الفلبين

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، في بيان له اليوم الجمعة، إن زلزالا بقوة 7 على مقياس ريختر ضرب جزر الفلبين.وتم تسجيل الزلزال، صباح اليوم الجمعة، على بعد 57 كيلومترا جنوب شرق مدينة جنرال سانتوس.ووفقا للبيان، كانت بؤرة الزلزال على عمق 57 كيلومترا تحت الأرض.ولم ترد بعد أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية. (روسيا اليوم)