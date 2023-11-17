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عربي-دولي

إستشهاد قيادي بارز في "حماس"... من هو؟

Lebanon 24
17-11-2023 | 05:03
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أفادت "العربية" نقلاً عن وسائل إعلام فلسطينيّة، عن إستشهاد القيادي في حركة "حماس" أحمد بحر متأثرا بجروحه جراء غارة إسرائيليّة.
 
 
 
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