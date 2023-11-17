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عربي-دولي
الجيش الإسرائيليّ: قصفنا أهدافاً عدة لـ"حزب الله"
Lebanon 24
17-11-2023
|
05:14
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّه قصف أهدافاً عدة لـ"حزب الله" في لبنان، ورصد عمليّات إطلاق نار باتّجاه مناطق في شمال فلسطين المحتلة.
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