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الجيش الإسرائيليّ: قصفنا أهدافاً عدة لـ"حزب الله"

Lebanon 24
17-11-2023 | 05:14
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّه قصف أهدافاً عدة لـ"حزب الله" في لبنان، ورصد عمليّات إطلاق نار باتّجاه مناطق في شمال فلسطين المحتلة.
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