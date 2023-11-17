"بلومبرغ": زيلينسكي يتهم روسيا بمحاولة "زعزعة الاستقرار" في أوكرانيا

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أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن مخاوفه من أن البلاد ربما تستعد لـ "ميدان" جديد يهدف لإزاحته من السلطة، متهما روسيا بما أسماه "محاولة زعزعة استقرار البلاد".جاء ذلك وفق ما نقلته عنه وكالة "بلومبرغ" عقب اجتماع بين زيلينسكي وممثلي الصحافة الأجنبية، حيث تابع زيلينسكي: "نتلقى مثل هذه المعلومات من استخباراتنا وشركائنا".ويزعم زيلينسكي أن الحديث يدور عن عملية بعينها أسماها "ميدان-3"، والتي يدعي أن روسيا تستعد من خلالها لـ "تنفيذ انقلاب في أوكرانيا".وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد بدأت في العمل بنشاط في الآونة الأخيرة على رواية بشأن خلاقات بين الدوائر الحاكمة في أوكرانيا، وتشير تلك الوسائل على وجه الخصوص إلى التناقضات بين زيلينسكي وممثلي القيادة العسكرية العليا، بما في ذلك القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، الذي نشر مقالا في مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، انتقد فيه في واقع الأمر استراتيجية كييف الهجومية، وقال إن النزاع في أوكرانيا "وصل إلى طريق مسدود"، ورد عليه زيلينسكي بنفي ذلك. (روسيا اليوم)