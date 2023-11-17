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عربي-دولي

أوكرانيا تعلن تحقيق مكاسب على الضفة الشرقية المحتلة لنهر دنيبرو

Lebanon 24
17-11-2023 | 05:50
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أعلنت أوكرانيا اليوم، السيطرة على مواقع على ضفة نهر دنيبرو التي يحتلها الروس في جنوب البلاد، وهو أول نجاح ميداني كبير لكييف بعد أشهر من بدء هجومها المضاد، كما افادت وكالة "فرانس برس".

 

 وقالت القيادة البحرية الأوكرانية: "نفذت قوات الدفاع الأوكرانية سلسلة من العمليات الناجحة على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا".

 

 وأضافت :"بالتعاون مع وحدات أخرى في قوات الدفاع، تمكنت قوات البحرية الأوكرانية من الحصول على موطئ قدم على رؤوس جسور عدة في هذه المنطقة"، متحدّثة عن إلحاق "خسائر فادحة" في الصفوف الروسية

(الوكالة الوطنية)
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